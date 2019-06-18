Son dakika... Ulaşıma sel engeli! Ankara-İzmir yolu trafiğe kapandı! 18.06.2019 21:17

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolu açma çalışmaları sürüyor. Olay yerine gelen Karayolları, itfaiye ve polis ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.