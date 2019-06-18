Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolu açma çalışmaları sürüyor. Olay yerine gelen Karayolları, itfaiye ve polis ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.
Son dakika... Ulaşıma sel engeli! Ankara-İzmir yolu trafiğe kapandı!18.06.2019 21:17
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