Son dakika: Ukrayna Rus tankerine el koydu 25.07.2019 15:00

Son dakika haberine göre Ukrayna, Kerç Boğazı'nda Ukrayna bayraklı gemilerin geçişini engellediği gerekçesiyle Rus tankerine el koydu. Ukrayna'dan yapılan açıklamada Rus tankerinin Ukrayna'nın Izmail Limanı'na yeni bir isimle giriş yaptığı belirtildi. Yapılan açıklamada geminin adının geçtiğimiz kasım ayında Kerç Boğazı'nda gerilimi sırasında 'Neyma' olduğunu fakat yeni isminin 'Nika Spirit' olarak değiştirildiği ifade edildi. Tankerde arama yapıldığını ifade eden Ukrayna tarafı, geminin gözaltında tutulması için mahkeme kararı isteyeceklerini bildirdi.

Ukrayna güçleri, Kırım yarımadası yakınlarında, Kerç Boğazı'ndan Ukrayna gemilerinin geçişini engellediği gerekçesiyle Rus tankerine el koydu.

Ukrayna güçlerinin Kerç Boğazı'nda bir Rus tankerine el koyduğu bildirildi.



Ukrayna güvenlik güçlerinden yapılan açıklamada, Rus tankerinin Kasım ayında Kerç Boğazı'nda yaşanan olaya karıştığı ifade edildi. Olay sırasında ismi Neyma olan tankerin daha sonra adının değiştirilerek Nika Spirit yapıldığı belirtilirken, Ukrayna'da İzmail limanına girmesinin ardından el konulduğu bildirildi.

Kasım ayında Rus güçleri, Ukrayna'ya ait gemilere el koyarak denizcileri gözaltına almıştı.



Gözaltına alınan denizciler halen Rusya'da tutuklu bulunuyor. Ukraynalı denizcilerin iadesi için Putin ile Zelenskiy'nin görüşmeler yürüttüğü biliniyor.