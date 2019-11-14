Son dakika: Turuncu kategoride bulunan El-Kaide üyesi İstanbul'da yakalandı 14.11.2019 16:14

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığının Terör Arananlar Listesinde Turuncu Kategoride bulunan ve El Kaide terör örgütü üyesi olan Mevlüt Cüskün., Suriye‘den yasa dışı yollarla geldiği İstanbul’da yakalandı.

Aranan teröristler listesinde "turuncu" kategoride yer alan terör örgütü El Kaide üyesi Mevlüt Cüşkün İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü El Kaide üyesi olan ve aranan teröristler listesinde "turuncu" kategoride yer alan Mevlüt Cüşkün'ün, uzun süre Suriye'de çatışma bölgelerinde bulunduktan sonra kaçak yollarla yurda girerek İstanbul'a geldiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Başakşehir'de operasyon düzenleyen ekipler, Cüşkün'ü yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.