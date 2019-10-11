Haberler Web TV Son dakika: Türkiye'den NATO'ya net mesaj: Desteğinizi... |Video

Son dakika: Türkiye'den NATO'ya net mesaj: Desteğinizi... |Video

11.10.2019 12:28

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile düzenlediği ortak basın toplantısında Barış Pınarı Harekatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Harekat terör tehdidine son verme amacı taşıyor. Siviller konusunda kimse Türkiye'ye ders veremez. Kara propagandalar bizi kararlığımızdan vazgeçiremez." dedi. Stoltenberg ise "Türkiye bu ülkede büyük güçtür. DEAŞ ortak düşmanımız. Terörle birlikte mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları