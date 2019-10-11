Son dakika: Türkiye'den NATO'ya net mesaj: Desteğinizi... |Video 11.10.2019 12:28

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile düzenlediği ortak basın toplantısında Barış Pınarı Harekatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Harekat terör tehdidine son verme amacı taşıyor. Siviller konusunda kimse Türkiye'ye ders veremez. Kara propagandalar bizi kararlığımızdan vazgeçiremez." dedi. Stoltenberg ise "Türkiye bu ülkede büyük güçtür. DEAŞ ortak düşmanımız. Terörle birlikte mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.