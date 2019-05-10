Haberler Web TV Son dakika: Türkiye'den Facebook'a 1,6 milyon lira ceza!

Son dakika: Türkiye'den Facebook'a 1,6 milyon lira ceza!

10.05.2019 17:18

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, "veri ihlali" gerekçesiyle Facebook'a 1 milyon 650 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.


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