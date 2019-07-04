Son dakika: Türkiye'den BM'ye protesto notası

Son dakika... Türkiye, PKK'lı teröristle sözde "eylem planı"nın imzalandığı BM Cenevre Ofisi'ne ve ülkeye giriş izni veren İsviçre makamlarına protesto notası verdi.
Son dakika: Türkiye'den BM'ye protesto notası04.07.2019 13:47
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