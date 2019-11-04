Son dakika: Türkiye’den Avrupa’ya net DEAŞ mesajı: Kendi ülkelerine göndeririz… 04.11.2019 12:34

Yapılan operasyonlarla Türkiye'nin gözaltına aldığı DEAŞ'lı teröristler hakkında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında Avrupa’ya seslenerek “Biz elimizdeki DEAŞ’lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndeririz” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yakalanan DAEŞ'lilerin durumuna ilişkin açıklama yaptı. Soylu, "Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndeririz." dedi.

Bakan Soylu'nun DEAŞ'lı teröristlerle ilgili soruya verdiği yanıt şu şekilde;

İntikal ettirdikten sonra ya cezaevlerine girerler ya da geri gönderme merkezlerine biz de bunları dönem dönem ülkelerine iade ederiz. Şimdi de elimizde bulunanları elbette ki ülkelerine göndereceğiz. Ama dünya yeni bir metot belirledi. Belirledikleri metot da şu; Biz bunları vatandaşlıktan çıkaralım. Özellikle dünkü açıklamamızdan sonra diyorlar ki; bunlar bulundukları yerlerde yargılansınlar yani bu da yeni bir uluslararası hukuk herhalde…

21. yüzyılda mülteci meselesinde maalesef hiç uymayan davranışlar ortaya koyan bu ülkeler şimdi terörizm konusunda da yeni bir içtihat ortaya koyuyorlar. Bu durumu kabul etmek mümkün değildir. Hiç üzülmesinler, biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndeririz.