Haberler Web TV Son dakika: Türkiye'den ABD'ye YPG tepkisi

Son dakika: Türkiye'den ABD'ye YPG tepkisi

26.04.2019 11:53

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, önemli açıklamalarda bulundu. Aksoy, "Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, ''ABD'den YPG konusunda Türkiye'nin güvenliği ile ilgili somut adım bekliyoruz'' dedi.


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