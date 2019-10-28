Son dakika: Türkiye yoğun siber saldırılarla karşı karşıya! Türk Telekom ve Garanti'den açıklama geldi 28.10.2019 13:41

Türkiye'ye yönelik olarak dün öğlen saatlerinden itibaren ciddi bir siber saldırı başlatıldı. Başta Türk Telekom ve Garanti Bankası olmak üzere bazı Türkiye merkezli sitelere siber saldırı yapıldı. Bu yüzden bazı bazı sitelerde büyük sorun oluştu. Garanti BBVA'nın ardından Türk Telekom da siber saldırı ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Siber Güvenlik Uzmanı Ali Keskin, "Bu siber saldırılar, bireysel hackerların yaptığı bir saldırı değil. Birileri korsanları organize etmiş." ifadelerini kullandı. İşte detaylar..

27 Ekim 2019 sabah saatlerinde başlayan ve 100 GB büyüklüğünde olduğu tahmin edilen siber saldırılarda başta Garanti Bankası olmak üzere Türk sitelerinin hedef alındığı görülüyor. Ayrıca bazı kamu kurum ve kuruluşlarının da saldırılardan nasibini aldığı da gelen haberler arasında yer alıyor.

Yapılan saldırıların ağırlıklı olarak Garanti Bankası'nı hedef almış olduğu görülüyor. Bu saldırılar sonucunda Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell altyapılarında kısmı çökmeler yaşandı.

Konuya ilişkin Garanti Bankası Twitter hesabından aşağıdaki mesaj paylaşıldı.

TÜRK TELEKOM: ZAMANINDA MÜDAHALE ETTİK… HER ZAMAN OLABİLİR

27 Ekim 2019 Pazar günü başlayan siber saldırıyla ilgili Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç da bir açıklama yaptı. Türk Telekom'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



""Dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği siber saldırılardan birini biz de ülkemizdeki bazı kuruluşlara yönelik olarak yaşamak durumunda kaldık. Saldırı, Türkiye'nin bilgi, iletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom'un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları tarafından zamanında müdahale edilerek durdurulmuştur.

Ülkemizin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan şirketimizin aldığı önlemlerle yurt içi ve yurt dışı internet trafiği herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeksizin normal seyrinde devam etmektedir. Diğer operatör ve servis sağlayıcılarını da etkilemiş olan saldırıya karşı bu kuruluşlar da bildiğimiz kadarıyla gereken çalışmaları yürütmektedirler. Benzer durumlar her zaman olabilir. Önemli olan buna karşı hazırlıklı olmaktır. Türk Telekom'un her türden saldırıya karşı savunma sistemi sağlamdır… Vatandaşlarımızın iletişim teknolojilerinden huzur içinde yararlanması birinci önceliğimizdir…"

''SALDIRILAR BİREYSEL DEĞİL, ORGANİZE...''

Siber Güvenlik Uzmanı Ali Keskin, yaşanan saldırıların bireysel olmadığına dikkat çekerek ''Türkiye'ye yoğun bir şekilde siber saldırı yapılıyor. Özellikle finans kuruluşlarını hedef alıyorlar. Bazı finans kuruluşlarının internet bankacılığında sorun yaşabilirsiniz. Panik yapmayın kısa süre içinde düzelecektir. Siber saldırılar; Amerika ve Rusya tarafından yoğun olarak geliyor. Amerika ve Rusya üzerinden gelen siber saldırılara şuan bazı Avrupa ülkeleri de katıldı. Bu siber saldırılar, bireysel hackerların yaptığı bir saldırı değil. Birileri korsanları organize etmiş.'' ifadelerini kullandı.

DDoS Saldırısı Nedir?

Dağıtılmış hizmet reddi (DDoS) saldırısı, hedeflenen bir sunucunun, hizmetin veya ağın normal trafiğini, Internet trafiğinin seliyle hedefe ya da etrafındaki altyapısına aşırı yüklenerek bozmaya yönelik kötü niyetli bir girişimdir. DDoS saldırıları, saldırı trafiği kaynakları olarak birden fazla risk altındaki bilgisayar sistemini kullanarak etkinliğe ulaşır. İstenilen makineler bilgisayarları ve IoT cihazları gibi diğer ağ kaynaklarını içerebilir. Yüksek seviyeli bir DDoS saldırısı, karayolu ile tıkanıklık yapan bir trafik sıkışıklığı gibidir ve düzenli trafiğin istenen varış yerine ulaşmasını engeller.