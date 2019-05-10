Son dakika: Türkiye-İran sınırında terör saldırısı: 1 asker şehit, 1 asker yaralı (Video) 10.05.2019 12:59

Türkiye- İran sınırındaki Iğdır'a bağlı Dilucu bölgesinde düzenlenen terör saldırısında bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.