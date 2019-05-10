Türkiye- İran sınırındaki Iğdır'a bağlı Dilucu bölgesinde düzenlenen terör saldırısında bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.
Son dakika: Türkiye-İran sınırında terör saldırısı: 1 asker şehit, 1 asker yaralı (Video)10.05.2019 12:59
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