Haberler Web TV Son dakika... Türkiye ile Rusya arasında tarihi anlaşma! İşte harita üzerinde Suriye mutabakatı

Son dakika... Türkiye ile Rusya arasında tarihi anlaşma! İşte harita üzerinde Suriye mutabakatı

22.10.2019 21:11

Son dakika... Türkiye,  Rusya ile 10 maddelik bir anlaşmaya Suriye konusunda mutabık kaldı. A News Haber Koordinatörü Orhan Sali, Rusya ile gerçekleştirilen mutabakatın detaylarını A Haber canlı yayınında harita üzerinde gösterdi. YPG, 150 saat içerisinde Türkiye'nin belirlediği Güvenli Bölge dışına çıkarılacak. Kamışlı hariç 10 km derinlikte Türk-Rus askeri kuvvetleri ortak devriye atacak. İşte detaylar...


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