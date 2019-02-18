Son dakika... Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Son dakika...Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü.
Son dakika... Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme18.02.2019 10:20
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