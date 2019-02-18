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Son dakika... Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

18.02.2019 10:20

Son dakika...Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü.


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