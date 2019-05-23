Ege, Batı Akdeniz, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, bu akşamdan yarın akşama kadar Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren İstanbul Boğazı'nın Marmara Denizi ile birleşiminde, deniz yüzeyinde oluşan toz bulutu kameraya yansıdı.
Son dakika | Türkiye için kritik uyarı! Yarın akşama kadar böyle olacak...23.05.2019 00:05
- Son dakika | Türkiye için kritik uyarı! Yarın akşama kadar böyle olacak...
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