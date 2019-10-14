Haberler Web TV Son dakika: Türk jetleri Münbiç semalarında |Video

Son dakika: Türk jetleri Münbiç semalarında |Video

14.10.2019 16:01

Son dakika haber... Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, karadan Münbiç'e doğru ilerlerken Türk jetleri de Münbiç semalarında uçtu.


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