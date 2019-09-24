Haberler Web TV Son dakika! Türk F-16'lar Suriye hava sahasında 2. kez uçtu

Son dakika! Türk F-16'lar Suriye hava sahasında 2. kez uçtu

24.09.2019 17:37

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda uçuş icra edildi." denildi.


Milli Savunma Bakanlığı, F-16'ların Suriye hava sahasında 2. kez uçtuğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda uçuş icra edildi." ifadelerine yer verildi.

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