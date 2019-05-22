Karadeniz'de, Romanya Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk balıkçı teknesine, plastik ve gerçek mermilerle ateş açtığı ve 3 balıkçının yaralandığı olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Ordu'nun Perşembe ilçesi Medreseönü balıkçı barınağından Karadeniz’e açılan Türk balıkçılar, önceki gün Köstence açıklarında, uluslararası karasularda Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından takibe alındı. Sahil Güvenlik, 'dur' ihtarının ardından balıkçı teknesine plastik ve gerçek mermilerle ateş açtı. Olayda 3 balıkçı yaralanırken, 5 balıkçı da gözaltına alındı. İsabet eden mermiler nedeniyle balıkçı teknesi de battı. Köstence'de hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Türk balıkçıların bugün Türkiye'ye teslim edilmesinin beklendiği bildirildi. Bu arada, Romanya Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk balıkçı teknesine müdahalesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ateş açılan teknedeki balıkçıların büyük panik yaşadığı ve kaçmaya çalıştıkları görüldü. Balıkçıların, Romanya Sahil Güvenlik ekiplerince gözaltına alındığı da görüntülerde yer aldı. 20 Şubat'ta da Romanya'nın yaklaşık 50 mil açığında Perşembe'den balık avına çıkan 'Ostik Şenol' adlı 14 metrelik balıkçı teknesine yine Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından plastik ve gerçek mermilerle ateş açılmış, 3 balıkçı yaralanmıştı.
Son dakika... Türk balıkçı teknesine müdahalede yeni görüntüler ortaya çıktı22.05.2019 11:47
- Son dakika... Türk balıkçı teknesine müdahalede yeni görüntüler ortaya çıktı
- Sevcan Orhan hastane odasından paylaştı! Sevcan Orhan'ın sağlık durumu nasıl?
- ABD metrosunda bayıltan dayak!
- Tarihi Kapalıçarşı'nın çatı ve alt yapı restorasyonu tamamlandı
- Dolmabahçe-Bomonti Tüneli’nde tek teker kazası! O anlar kamerada
- TBMM'ye girmeye çalışan teröristler adliyeye böyle getirildi
- Düzce'de caminin deposunda bulundu! Görenler şaşkına döndü
- Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! Emeklinin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Maltepe’de yeniden oy sayımında CHP rezaleti! Skandalın görüntüleri ortaya çıktı
- "Türkiye İttifakı" pozu, CHP'nin ittifak ortağı HDP ile İYİ Parti'yi rahatsız etti
- Fren yerine gaza basan sürücü markete girdi
- Milli Savunma Bakanı Akar: ABD Mart ayında yeni bir "patriot" teklifi verdi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.