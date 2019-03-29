Haberler Web TV Son dakika: Turist sayısı şubatta yüzde 9,4 arttı!

Son dakika: Turist sayısı şubatta yüzde 9,4 arttı!

29.03.2019 11:27

Türkiye'ye şubat ayında giriş yapan yabancı turist sayısı yüzde 9,4 artışla 1,7 milyon oldu. Yabancı ziyaretçi sayısı Ocak-Şubat döneminde yüzde 7,4 artışla 3,2 milyona yükseldi.


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