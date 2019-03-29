Türkiye'ye şubat ayında giriş yapan yabancı turist sayısı yüzde 9,4 artışla 1,7 milyon oldu. Yabancı ziyaretçi sayısı Ocak-Şubat döneminde yüzde 7,4 artışla 3,2 milyona yükseldi.
Son dakika: Turist sayısı şubatta yüzde 9,4 arttı!29.03.2019 11:27
- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den büyük müjde! 5000 personel alınacak
- Üniversite kampüsünde başörtülü öğrencilere skandal hakaret: Nesli tükenen Rabialar göç ediyor
- Oy kullanırken nelere dikkat etmeli? Yerel seçimde kaç tane oy pusulası olacak?
- Nasıl oy kullanacağız? 2019 yerel seçiminde oy nasıl kullanılır?
- iPhone XL'in tasarımı sızdı! İşte iPhone XL tasarım ve özellikleri
- Bakan Varank açıkladı: 30'u aşkın ülkeden başvuru aldık
- 1 Nisan 2019 Pazartesi günü ilkokul, lise okullar tatil mi? - 31 Mart seçim sonrası okullar tatil oldu mu MEB açıklaması
- Son dakika: Turist sayısı şubatta yüzde 9,4 arttı!
- Müge Anlı'da son dakika gelişmesi: Sözde Mehdi adliyeye götürülürken Haber Koordinatörü'ne tehdit savurdu
- Tüketiciler Birliğinden "reklamsız poşet" çağrısı
- Ankara'da yangın faciası! Ölüler var! Olay yerinden ilk görüntüler
- Bakan Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov arasında kritik görüşme
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.