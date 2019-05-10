Son dakika: Tunus'ta göçmen faciası | Çok sayıda ölü var... 10.05.2019 16:11

Tunus'ta devletin resmi haber ajansı, Akdeniz açıklarında en az 70 göçmenin boğularak yaşamını yitirdiği ve 16 göçmenin sağ olarak kurtarıldığını duyurdu.