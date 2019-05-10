Haberler Web TV Son dakika: Tunus'ta göçmen faciası | Çok sayıda ölü var...

Son dakika: Tunus'ta göçmen faciası | Çok sayıda ölü var...

10.05.2019 16:11

Tunus'ta devletin resmi haber ajansı, Akdeniz açıklarında en az 70 göçmenin boğularak yaşamını yitirdiği ve 16 göçmenin sağ olarak kurtarıldığını duyurdu.


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