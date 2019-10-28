Son dakika haberine göre Tunceli kırsalında gerçekleştirilen terör operasyonunda 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bölgede operasyonlar devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında;. Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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