Haberler Web TV Son dakika: Tunceli'de sıcak çatışma! Etkisiz hale getirildi

Son dakika: Tunceli'de sıcak çatışma! Etkisiz hale getirildi

28.10.2019 09:54

Son dakika haberine göre Tunceli kırsalında gerçekleştirilen terör operasyonunda 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bölgede operasyonlar devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.


İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında;. Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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