Haberler Web TV Son dakika: TSK'dan Suriye sınırına komando sevkiyatı (Video)

Son dakika: TSK'dan Suriye sınırına komando sevkiyatı (Video)

01.07.2019 17:43

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve komando sevk edildi. Güvenlik önlemleri altında ilerleyen zırhlı araç ve komandoların Suriye sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.


Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve komando sevk edildi.

Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Kırıkhan ilçesine ulaştı. Bir süre dinlenen komandolar ikmallerini tamamladıktan sonra Zeytin Dalı Sınır Kapısı'na doğru ilerlediler.

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen zırhlı araç ve komandoların Suriye sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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