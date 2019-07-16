Haberler Web TV Son dakika: TSK'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat

Son dakika: TSK'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat

16.07.2019 18:13

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye sınırına personel takviyesi sürüyor. Komandoları taşıyan konvoy Hatay’ın Kırıkhan ilçesine ulaştıktan sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa’nın Suriye sınırına doğru yola çıktı.


Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri personel takviyesi sürüyor.

Ülkedeki çeşitli birliklerden yola çıkan komandoları taşıyan Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) ve sinyal kesici araçlar Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Konvoy daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa'nın Suriye sınırına doğru yola çıktı.

Komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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