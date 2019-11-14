Haberler Web TV Son dakika: TSK ve MİT'ten Kuzey Irak'ta ortak operasyon! PKK'ya ağır darbe: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: TSK ve MİT'ten Kuzey Irak'ta ortak operasyon! PKK'ya ağır darbe: 8 terörist etkisiz hale getirildi

14.11.2019 16:10

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 8 PKK'lı terörist hava destekli harekatla etkisiz hale getirildi." denildi.


'ndan yapılan açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist hava destekli harekât ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı..
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