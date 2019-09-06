Haberler Web TV Son dakika: TSK ve MİT'in Irak kuzeyindeki Kandil bölgesine hava harekatı! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: TSK ve MİT'in Irak kuzeyindeki Kandil bölgesine hava harekatı! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

06.09.2019 19:22

Son dakika gelişmesine göre, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları