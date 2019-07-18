Haberler Web TV Son dakika: Trump'tan Türkiye mesajı! S-400 konusunda Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim

Son dakika: Trump'tan Türkiye mesajı! S-400 konusunda Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim

18.07.2019 20:22

ABD Başkanı Trump'tan son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, "S-400 konusunda Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim." ifadesine yer verdi.


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