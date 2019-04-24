Son dakika: Trump'tan 1915 olayları açıklaması: Büyük felaket! 24.04.2019 16:35

ABD Başkanı Donald Trump 1915 Olayları'yla ilgili bu yıl yine "Büyük Felaket" anlamını gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı.