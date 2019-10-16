Son dakika: Trump'ın danışmanı O'brien ve James Jeffrey Ankara'da

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’den oluşan ABD heyeti, Ankara Esenboğa Havalanı'na iniş yaptı.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den oluşan ABD heyeti, Ankara Esenboğa Havalanı'na iniş yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşmede gündem Barış Pınarı Harekatı olacak.
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