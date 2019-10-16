Haberler Web TV Son dakika: Trump'ın danışmanı O'brien ve James Jeffrey Ankara'da

Son dakika: Trump'ın danışmanı O'brien ve James Jeffrey Ankara'da

16.10.2019 16:45

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’den oluşan ABD heyeti, Ankara Esenboğa Havalanı'na iniş yaptı.


ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den oluşan ABD heyeti, Ankara Esenboğa Havalanı'na iniş yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşmede gündem Barış Pınarı Harekatı olacak.

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