Haberler Web TV Son dakika: Trump: S-400 aldığı için Türkiye'yi suçlamıyorum

Son dakika: Trump: S-400 aldığı için Türkiye'yi suçlamıyorum

26.07.2019 23:52

Son dakika haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’yi Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi aldığı için suçlamadığını söyledi. Trump,"S-400 aldığı için Türkiye'yi suçlamıyorum" dedi.


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