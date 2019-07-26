Son dakika: Trump: S-400 aldığı için Türkiye'yi suçlamıyorum 26.07.2019 23:52

Son dakika haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’yi Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi aldığı için suçlamadığını söyledi. Trump,"S-400 aldığı için Türkiye'yi suçlamıyorum" dedi.