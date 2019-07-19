Son dakika... Trump İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı

Son dakika haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı.
Son dakika... Trump İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı19.07.2019 00:29
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