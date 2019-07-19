Haberler Web TV Son dakika... Trump İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı

Son dakika... Trump İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı

19.07.2019 00:29

Son dakika haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı.


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