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Son dakika transfer haberi: Deniz Türüç Fenerbahçe'de! 3 yıllık anlaşma sağlandı

02.08.2019 20:18

Son dakika transfer haberine göre Fenerbahçe'de beklenen transfer gerçekleşti. Sarı lacivertliler Vedat Muriç transferinden sonra Galatasaray'a ikinci çalımını attı ve İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı futbolcusu Deniz Türüç ile 3 yıllık anlaşma sağladı.


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