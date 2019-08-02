Son dakika transfer haberi: Deniz Türüç Fenerbahçe'de! 3 yıllık anlaşma sağlandı 02.08.2019 20:18

Son dakika transfer haberine göre Fenerbahçe'de beklenen transfer gerçekleşti. Sarı lacivertliler Vedat Muriç transferinden sonra Galatasaray'a ikinci çalımını attı ve İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı futbolcusu Deniz Türüç ile 3 yıllık anlaşma sağladı.