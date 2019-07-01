Son dakika transfer gelişmesi! Fenerbahçe'de Vedat Muriç zirvesi 01.07.2019 18:30

Son dakika haberine göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getiren Vedat Muriç transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin, Çaykur Rizespor yönetimiyle Etiler'de bir otel pazarlık masasında olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Göktuğhan Argın aktardı.