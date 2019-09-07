Son dakika: Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku! Yıldız futbolcu 5-6 ay... 07.09.2019 15:58

Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür'den kötü haber geldi. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanan AEK maçında sakatlanan Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ün menisküs ameliyatı olacağı öğrenildi. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı...