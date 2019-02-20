Haberler Web TV Son dakika: Trabzon’da 4 katlı bina çatlaklar nedeniyle boşaltıldı

Son dakika: Trabzon’da 4 katlı bina çatlaklar nedeniyle boşaltıldı

20.02.2019 09:42

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki 4 katlı bina çatlaklar nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları