Son dakika: Topkapı Pazartekke'de kaza: 1'i çocuk 7 yaralı

Topkapı Pazartekke tramvay durağında, tramvay yolundan giden polis minibüsü ile yolun diğer tarafına geçmeye çalışan otomobil çarpıştı. Kazada 1'i çocuk, 1'i polis 7 kişi hafif yaralandı.
Son dakika: Topkapı Pazartekke'de kaza: 1'i çocuk 7 yaralı15.08.2019 23:14
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