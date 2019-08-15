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Son dakika: Topkapı Pazartekke'de kaza: 1'i çocuk 7 yaralı

15.08.2019 23:14

Topkapı ​Pazartekke tramvay durağında, tramvay yolundan giden polis minibüsü ile yolun diğer tarafına geçmeye çalışan otomobil çarpıştı. Kazada 1'i çocuk, 1'i polis 7 kişi hafif yaralandı.


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