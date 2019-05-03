Tokat'ın Reşadiye ilçesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Son dakika... Tokat Reşadiye'de feci kaza! 7 kişi hayatını kaybetti03.05.2019 20:15
- Son dakika... Tokat Reşadiye'de feci kaza! 7 kişi hayatını kaybetti
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