Haberler Web TV Son dakika... Tokat Reşadiye'de feci kaza! 7 kişi hayatını kaybetti

Son dakika... Tokat Reşadiye'de feci kaza! 7 kişi hayatını kaybetti

03.05.2019 20:15

Tokat'ın Reşadiye ilçesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.


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