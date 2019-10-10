Son dakika: Teröristlerin sığınağı yerle bir edildi! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Rasulayn’daki bir sığınağa düzenlenen hava harekâtında 19 PKK/PYD-YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle harekâtın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu." denildi.
Son dakika: Teröristlerin sığınağı yerle bir edildi! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı10.10.2019 20:43
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