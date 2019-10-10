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Son dakika: Teröristlerin sığınağı yerle bir edildi! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı

10.10.2019 20:43

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Rasulayn’daki bir sığınağa düzenlenen hava harekâtında 19 PKK/PYD-YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle harekâtın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu." denildi.


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