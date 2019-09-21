Son dakika: Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha 21.09.2019 10:29

Milli Savunma Bakablığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi." denildi.