Haberler Web TV Son dakika: Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Son dakika: Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

21.09.2019 10:29

Milli Savunma Bakablığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi." denildi.


Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" denildi.
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