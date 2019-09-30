Haberler Web TV Son dakika: Terör örgütü Eş- Şebab'tan ABD askeri üssüne saldırı (Video)

Son dakika: Terör örgütü Eş- Şebab'tan ABD askeri üssüne saldırı (Video)

30.09.2019 13:18

Son dakika haberine göre Somali'deki terör örgütü Eş- Şebab'ın ABD'nin askeri üssüne bomba yüklü araçla saldırıda bulunduğu bildirildi. Patlamanın ardından silah sesleri de geldi.


Somali'de terör örgütü Eş- Şebab ABD'nin askeri üssüne saldırıda bulundu.

Somalili yetkilerden gelen bilgilere göre, bomba yüklü bir aracın ABD ve Somalili güçlerin olduğu askeri üssün kapısında infilak ettiği bildirildi.

Somali'deki Aşağı Şabel şehrinden güvenlik yetkilisi Yusuf Abdurrahman yaptığı açıklamada, patlamanın ardından silah seslerinin geldiğini belirtti.

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