Haberler Web TV Son dakika: Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı

Son dakika: Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı

02.08.2019 11:51

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan temmuz ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre temmuz ayında ihracat 16 milyar dolar oldu. İthalat ise 19 milyar 288 milyon dolar oldu.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Hükümet olarak gerçekleştirdiğimiz icraatlarımız, ihracatailemizin gayretleri ve çabaları sayesinde tüm küresel gelişmelere rağmen biz ihracatımızı artırmaya devam ediyoruz." dedi.

Bakan Pekcan ithalat ve ihracat rakamlarını açıkladı. Temmuz ayında ithalat yüzde 8.3 oranında azalarak 18.3 milyar dolara, ihracat ise yüzde 8.32 oranında artarak 15.9 milyar dolara yükseldi.

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