Son dakika: TEM'de gaz tankeri devrildi! Tüm şeritler trafiğe kapatıldı 13.09.2019 08:04

Son dakika haberine göre TEM Otoyolunun Altınşehir Viyadüğünde seyir halindeki bir gaz tankeri devrildi. Yaşanan kazanın ardından güvenlik gerekçesiyle tüm şeritler trafiğe kapatıldı.

TEM Otoyolu'nda tankerin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Altınşehir Viyadüğü'nde Edirne istikametinde bir tanker henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından Edirne istikametine tüm şeritler trafik akışına kapatılırken, trafikte yoğunluk oluştu. Şu anda trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Tankerin kaldırılması için çalışmalar sürüyor.