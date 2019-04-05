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Son dakika: Tem Otoyolu Ümraniye Mevkiinde Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

05.04.2019 17:23

İstanbul'da TEM otoyolu Ümraniye mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.


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