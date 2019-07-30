Haberler Web TV Son dakika: TEM otoyolu Ankara istikametinde kaza! Trafik durma noktasına geldi

Son dakika: TEM otoyolu Ankara istikametinde kaza! Trafik durma noktasına geldi

30.07.2019 09:35

Son dakika haberi... Su damacanaları taşıyan bir tırdan damacanalar yola döküldü. Seyir halindeki 6 otomobil damacanalara çarparak kaza yaptı. İlk belirlemelere göre yaralının olmadığı kazalarda trafik Ankara istikametine durma noktasına geldi.


TEM otoyolu Ankara istikametinde su damacanaları taşıyan bir tırdan Kemerburgaz ayrımında damacanalar yola döküldü. Damacanaların aniden yola dökülmesiyle seyir halindeki 6 otomobil damacanalara çarparak kaza yaptı. İlk belirlemelere göre yaralının olmadığı kazalarda trafik Ankara istikametine durma noktasına geldi.
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