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Son dakika: Tekirdağ’da trafik kazası: 6 yaralı

25.08.2019 08:30

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Malkara ve Süleymanpaşa’daki hastanelere kaldırıldı.


Kaza, Süleymanpaşa - Malkara yolu üzeri Kınıklar Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

İlk belirlemelere göre, kazada 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Malkara ve Süleymanpaşa'daki hastanelere kaldırıldı.

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