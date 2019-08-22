Haberler Web TV Son dakika: Tekirdağ’da geri dönüşüm tesisinde yangını

Son dakika: Tekirdağ’da geri dönüşüm tesisinde yangını

22.08.2019 00:10

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Tüm fabrikayı saran alevlere müdahale etmek için çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri sevk edildi


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