Son dakika: TCMB Başkanı Çetinkaya'dan enflasyon açıklaması 30.04.2019 11:06

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, yılın ikinci enflasyon raporunu açıklıyor. TCMB, 2019 TÜFE tahminini yüzde 14.6'da, 2020 yıl sonu TÜFE tahminini de yüzde 8.2'de tuttu. 2019 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini ise yüzde 13'ten yüzde 16'ya yükseltildi. Çetinkaya "2019 yılında enflasyondaki düşüşte reel kurun ılımlı bir değerlenme eğilimi sergilemesine bağlı olarak maliyet baskılarının hafiflemesi ve iç talepteki yavaş seyrin belirleyici olacağı değerlendirilmekte" dedi