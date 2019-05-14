Haberler Web TV Son dakika... TBMM'de terör eylemi girişimi! DHKP-C'li iki kişi yakalandı

Son dakika... TBMM'de terör eylemi girişimi! DHKP-C'li iki kişi yakalandı

14.05.2019 21:43

Son dakika... CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ı ziyaret edeceklerini söyleyerek TBMM ziyaretçi kabul salonuna gelen biri kadın 2 şahıs, Meclis çalışanını rehin almak isterken güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu etkisiz hale getirildi. DHKP/C terör örgütü ile irtibatları bulunan şahısların üst aramalarında, bomba düzeneği süsü verilmiş siyah kutu ve uç kısmına kesici cisim bantlanmış kurşun kalem bulundu.


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