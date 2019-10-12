Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili flaş açıklama! |Video

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Harekat, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin memleketlerine veya Suriye'de istedikleri yere güvenli ve gönüllü geri dönmelerini kolaylaştırmaya yönelik uluslararası çabayı yine uluslararası hukuk kuralları doğrultusunda ve ilgili BM kuruluşlarının eş güdümünde destekleyecektir." ifadelerini kullandı.
Barış Pınarı Harekatı ile ilgili konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Harekat, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin memleketlerine veya Suriye'de istedikleri yere güvenli ve gönüllü geri dönmelerini kolaylaştırmaya yönelik uluslararası çabayı yine uluslararası hukuk kuralları doğrultusunda ve ilgili BM kuruluşlarının eş güdümünde destekleyecektir." ifadelerini kullandı.
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