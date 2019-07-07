Son dakika: Taşköprü’de halen devam eden yangında 5 ev yandı 07.07.2019 15:46

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde halen devam eden yangında ilk belirlemelere göre 5 ev kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Kabalar köyünde neden çıktığı henüz belirlenemeyen yangında ilk belirlemelere göre 5 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.