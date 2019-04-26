Son dakika: Taksici tarafından bıçaklanan Gökhan Gencebay taburcu oldu 26.04.2019 20:57

Beşiktaş’ta yol verme kavgası sonucu bir taksici tarafından bıçaklanan ünlü sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Murat Emre Gencebay taburcu oldu. Hastane çıkışında konuşan Gencebay, “Bir takım münakaşa kavga oldu, ben fark etmedim ne zaman bıçaklandığımı. Islaklık hissedince kanı görünce anladım” dedi. .