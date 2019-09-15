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Son dakika... Suriye-Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesine bombalı saldırı! 12 sivil hayatını kaybetti

15.09.2019 20:14

Son dakika haberine göre, Suriye-Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesine düzenlenen bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 12 sivil hayatını kaybetti. Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, patlama sonucu hastane yakınındaki yıkılan evlerin enkazında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.


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