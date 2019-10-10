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Son dakika: Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı

10.10.2019 23:15

Son dakika haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi yapıldı. Konvoyun, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.


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