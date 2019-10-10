Son dakika: Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı

Son dakika haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi yapıldı. Konvoyun, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Son dakika: Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı10.10.2019 23:15
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